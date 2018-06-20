أبرز ابتكارات طلاب جامعة خليفة بأبوظبي

يزور نسيم رمضان جامعة خليفة التي تعتبر واحدة من أبرز وأحدث الجامعات التقنية في دولة الإمارات.

يلتقي نسيم بالعديد من الطلاب والباحثين ويتعرف على بعض من مشاريعهم وابتكاراتهم،منها سيارة بعجلتين وأخرى تستخدم مخلفات الطائرات لإنتاج دراجات هوائية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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