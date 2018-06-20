ما هي التقنيات التي تساعد في تحقيقات الملفات الجنائية والطب الشرعي؟

تزور داليا حيدر جامعة ياغيلونيا في بولندا وتتعرف على تقنيات متطورة تهدف لتسهيل عمل الأطباء الشرعيين من خلال توفير طرق حديثة لتحليل عينات الحمض النووي.

إذاً كيف تعمل هذه التقنيات؟ تعرفوا مع داليا في هذا التقرير.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: @DaliaHaidarBBC

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