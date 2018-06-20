تقنيات للمساعدة في تحقيقات الملفات الجنائية والطب الشرعي
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما هي التقنيات التي تساعد في تحقيقات الملفات الجنائية والطب الشرعي؟

  • 20 يونيو/ حزيران 2018

تزور داليا حيدر جامعة ياغيلونيا في بولندا وتتعرف على تقنيات متطورة تهدف لتسهيل عمل الأطباء الشرعيين من خلال توفير طرق حديثة لتحليل عينات الحمض النووي.

إذاً كيف تعمل هذه التقنيات؟ تعرفوا مع داليا في هذا التقرير.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: @DaliaHaidarBBC

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCArabicNews