هل يفضل أبطال الماراثون التقنيات الحديثة؟

أكد بطل العالم في سباق الماراثون اليود كيبتشوغي أنه رغم تطور التقنيات التي تساعد الأبطال على تحسين آدائهم إلا أنه مايزال يفضل استخدام الورقة والقلم وتدوين كل التدريبات التي يقوم بها يومياً.

لكنه أشار أيضاً في حوار خاص مع محمد طه إلى أن الساعات الحديثة تساعد أثناء التدريب على ضبط إيقاع الجري ومعرفة معدل ضربات القلب وغيرها من الخدمات المفيدة.

تابعوا هذا الحوار الخاص وأيضاً أحدث تقنيات الساعات الرياضية الذكية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو: BBC4Tech@

صفحة محمد طه على تويتر: BBCTaha@

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