حاضنات متطورة لإبقاء أطفال الخدج وحديثي الولادة على قيد الحياة

يزور نسيم رمضان مستشفى زليخة في إمارة الشارقة في الإمارات حيث توجد بعض أحدث التقنيات الخاصة بالأطفال الخدج وحديثي الولادة.

تعرف نسيم عن كثب على التقنيات التي توجد داخل الحاضنات التي يوضع بها هؤلاء الاطفال وتلك التي تراقب الكثير من العوامل المهمة لإبقائهم على قيد الحياة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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