تقنية سويسرية لتسريع إنتاج الأدوية باستخدام الواقع المدمج

من جامعة "إي تي إتش" في زيوريخ, يطّلع أنيس القديحي على مشروع يقلص المدة التي يستغرقها اكتشاف واختبار الأدوية الطبية.

يستخدم الباحثون في هذا المشروع القدرات الحاسوبية لاكتشاف قدرة المركبات العلاجية على تحفيز البروتينات المختلفة في الجسم لعلاج الأمراض.

يستعين القائمون على المشروع بتقنيات الواقع المدمج للنظر داخل الخلايا واختبار الخيارات العلاجية المختلفة ومعرفة سلامتها بشكل أسرع من السابق.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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