حديث الساعة: معركة الحديدة وإلى أين تقود؟

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

تشهد مدينة الحديدة اليمنية لاسيما في محيط المطار، معارك عنيفة بين القوات الحكومية المدعومة من طيران التحالف بقيادة السعودية ومقاتلي جماعة أنصار الله الحوثية التي هددت بشن حرب شوارع لاستنزاف القوات الحكومية. وقد قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن هدف عمليات التحالف في الحُديدة هو تغيير آفاق الحل السياسي، مشيراً إلى أن تحرير الحُديدة يعد مدخلاً رئيسياً لتحرير صنعاء على حد تعبيره.

يأتي ذلك فيما أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث زيارة إلى صنعاء استمرت أربعة أيام ناقش خلالها مع قيادات جماعة أنصار الله الحوثية مقترحاته بشأن مدينة الحديدة، إلا أن جهود المبعوث الأممي فشلت في التوصل إلى اتفاق لوقف المعركة التي اتخذت منحى تصعيدياً. وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد الدعوة إلى ضرورة الإبقاء على مينائي الحديدة والصليف غربي اليمن، مفتوحين، مطالباً أطراف الأزمة اليمنية باحترام واجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

=فما تأثير نتائج عملية الحديدة على موازين القوى على الأرض؟

= وما تداعيات ذلك على جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.