"دنيانا": زراعة الحشيشة… بين المسموح والممنوع

تطل حلقة "دنيانا" هذا الأسبوع بحلة جديدة وبحلقة مميزة موضوعها محطّ جدل في عالمنا العربي. مع مشاركات من المغرب ومصر ولبنان ومع طلاب من مختلف الجنسيات العربية تناقش حلقة "دنيانا" موضوع تشريع زراعة الحشيشة التي تنقسم حوله الآراء بين مؤيد ومعارض. تطرح الحلقة سؤال مباشر على المشاركين والمشاركات بشأن موقفهم من هذه المسألة.

هل هم مع أو ضد تشريع زراعة القنب الهندي؟ وماذا عن مجتمعاتهم؟ تناقش الحلقة أيضا مسألة ثقافة تناول “المكيفات” في مجتمعاتنا العربية كجلسات القات والمدواخ وغيرها. وهل تصنف هذه الأعشاب على أنها مكيفات أم مخدرات؟ أسئلة عدة تطرحها الحلقة وآراء متفاوتة بين المشاركين.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة جنان فايز خوري خبيرة في جرائم الاتجار غير الشرعي من لبنان، رانيا ممدوح محمد مديرة عيادات الإدمان في جامعة القاهرة من مصر، سمية الشعرة منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، وهدى العطاس كاتبة وباحثة في علم الإجتماع من اليمن. إضافة إلى طلاب من جنسيات عربية مختلفة.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.