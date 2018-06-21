هل تغير وسائل التواصل الاجتماعي أفكارنا؟

مع ازدياد اعتماد الأحزاب والمرشحين السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الناخبين، ينقسم مستخدمو هذه المواقع بين من يعتمد عليها بالفعل كمصدر للمعلومة ومن يشكك في مصداقية ما ينشر فيها وهذا هو الحال في تركيا، فقد برز هذا الانقسام جلياً بعد اعلان الرئيس التركي أنه سيتنحى من المنصب والحياة السياسية إذا قال له شعبه "تمام" أي "كفى" في اللغة التركيةومنذ فضيحة شركة كامبرج اناليتيكا ودورها المحتمل في التأثير بالإنتخابات الأمريكية، تُطرح العديد من الأسئلة حول مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على خيارات الناخبين

مراسل اكسترا في اسطنبول ماهر الحمداني يحاول الاجابة على بعض هذه الاسئلة في التقرير التالي