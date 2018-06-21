كأس العالم ما بين السياسة والتجارة

تتابعون في الحلقة 37 من برنامج بي بي سي إكسترا التلفزيوني ما يدور وراء كأس العالم من سياسة وتجارة.

في الفيلم الخاص سنتعرّف على آنّا كوزنيتسوفا من قلب الحدث في روسيا لتُخبرنا عن خطّتها لجني الأموال خلال استضافة بلادها لكأس العالم 2018.

أمّا ضيف الحلقة فهو اللاعب والقائد السابق لفريق الزمالك المصري خالد غندور، نسأله عن توقعاته للفرق العربية في كأس العالم، كما نناقش مع الدكتور محفوظ عمارة، مدير برنامج علوم الرياضة في جامعة قطر، الأثر الاقتصادي لاستضافة كأس العالم وإمكانيات الدول العربية لاستضافة وتنظيم هذا الحدث.

وفي الحلقة أيضاً نتحدث مع الباحث في السياسات الرياضية منصف اليازغي عن محتوى ملف المغرب التي قدّمت ترشيحها للمرة الخامسة لاستضافة كأس العالم.