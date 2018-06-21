"بتوقيت مصر" يستضيف صناع مسلسل "سجن اختياري" ويتابع تجربة هذه الفرقة المسرحية الشبابية الفريدة من نوعها .

هذه الفرقة أنتجت مسلسل درامي يذاع على منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" فقط ليخوض الشباب المنافسة بـ 9 حلقات فقط، مدة الحلقة نصف ساعة وبممثلين شباب وبتكلفة لم تتجاوز الـ 33 ألف جنيه، وذلك في موسم درامي حافل بالمسلسلات التي تتجاوز الـ 30 حلقة تقريبا وبكوكبة من النجوم الأعلى أجرا في مصر وبتكلفة تقدر بآلاف الأضعاف.

وفي هذه الحلقة أيضاً نتابع قضية "الغارمون والغارمات" وهم من عجزوا عن سداد ديون موثقة بطرق رسمية أو عرفية بسبب ضائقة مادية، ويترتب عادة على هذا العجز الحكم عليهم إما بالحبس أو السجن وفقا لقيمة الدين ومستندات إثباته وفقا لنصوص القانون المصري.

ورغم إهتمام منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بحل مشاكل الغارمات والغارمين إلا أن الظاهرة تنتشر،

إذا تشير إحصائيات رسمية أن نسبة الغارمات داخل السجون تتراوح ما بين 20% و25% من إجمالي السجناء.

في حلقة هذا الأسبوع نناقش مشروع قانون جديد داخل مجلس النواب لاستبدال عقوبة الغارمين والغارمات لتكون في خدمة الدولة بدلا من الحبس الذي يترتب عليه سلب حقوق كبيرة لهذه الفئة.

نسأل صاحبة المشروع النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب عن تفاصيل هذا القانون وسبل تطبيقه.

وبعد انتهاء موسم دراما رمضان لم تقتصر النجومية هذا العام على الممثلين والمخرجين والكتاب، بل تمتد إلى صناع الموسيقى التصورية التي تربط المشاهد بالمسلسل من مجرد عرض تتر البداية.

نزور في هذه الحلقة المؤلف الموسيقي تامر كروان الذي شارك في الدراما الرمضانية هذا العام بأربع أعمال دفعة واحدة

وهي "بالحجم العائلي" للفنان يحيي الفخراني، و"اختفاء" للفنانة نيللي كريم، و"لدينا أقوال أخرى" للفنانة يسرا، و"ضد مجهول" بطولة غادة عبدالرازق ةإعتبره عدد كبير من النقاد والخبراء أحد نجوم هذا العام.

كل هذا وأكثر في حلقة هذا الأسبوع من بتوقيت مصر الخميس بعد موجز السابعة مساء بتوفيت غرينتش.