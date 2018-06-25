على هامش مباريات كأس العالم المقامة في روسيا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالكثير من الجدل والنقاش حول زيارة وفد من الفنانين ورجال الأعمال المصريين بالإضافة إلى شخصيات عامة إلى الفندق الذي يقيم فيه لاعبو الفريق. وقد اعتبر المنتقدون أن الفوضى التي أحدثها وجود الفنانين أثرت على نفسية اللاعبين وأدى إلى خسارتهم المباراة في اليوم التالي.

وعلى صعيد آخر هناك جدل دائر في المغرب بعد مزاعم حول قيام الدولة بدفع مصاريف السفر والإقامة لمجموعة من البرلمانيين ليتمكنوا من الذهاب وتشجيع منتخبهم الوطني.

التقرير الذي أعده محمد قطب سيعرفنا أكثر على طبيعة الانتقادات التي تم توجيهيا للمشاهير المصريين وكيفية تعاطيهم معها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل التشجيع يحتاج إلى وفود؟

فهل يؤثر حضور الفنانين والشخصيات العامة لمباريات الفريق الوطني على أداء الفريق ونتائجه؟ استطلعنا اراء عينة من الشارع المصري عن رأيهم... لنستمع