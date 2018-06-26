تقنيات لفهم البروتينات في جسم الإنسان
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تقنيات لفهم البروتينات في جسم الإنسان

  • 26 يونيو/ حزيران 2018

تواصل داليا حيدر جولتها في جامعة ياغيلونيا في بولندا حيث يعمل باحثون على تطوير تقنية بلورة البروتينات لالتقاط صور عالية الدقة لها لفهم شكل الجزيئات وارتباطها ببعضها.

داليا تعرفنا على كامل العملية في هذا التقرير.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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