سعي إلى تطوير أكبر كاميرا في العالم من قبل جامعة أوكسفورد

في جامعة أوكسفورد العريقة، يلتقي أنيس القديحي بفريق علمي يسعى إلى تطوير أكبر كاميرا في العالم.

يبني الفريق كاميرا فائقة القدرة ستستخدم في مصادم الهادرون الكبير في سويسرا للنظر في أعماق المادة.

كما يطور الفريق كاميرات سيليكون فائقة القدرة لاكتشاف الفضاء.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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