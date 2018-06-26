يزيد عدد الصينيين الرجال على النساء بأكثر من ثلاثة وثلاثين مليون شخص، وفرض هذا الوضع منافسة بين الرجال للظفر بشريكة الحياة. وهو الأمر الذي جعل بعضهم يدفع أموالا لتلقي تدريبات على الطريقة الأمثل للاقتراب من الفتيات والتعامل معهن. ويتلقى هؤلاء الشباب دروسا في طريقة المحادثة والرقصوتعلم طرق التخلص من الخجل واكتساب ثقة في النفس. و يؤدي غياب مثل هذه المهارات في التعامل مع الطرف الآخر أحيانا إلى انهيار العلاقة وهو ما حدث لأمل و هي شابة جزائرية عانت طويلا من فشل علاقتها بشريكها نتيجة سوء المعاملة. التقتها بسمة كراشة وسألتها: من أين يبدأ سوء معاملة الشريك وسوء تصرفه؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو العلاقات العاطفية وسوء معاملة الشريك

بسمة كراشة تحدثت أيضا إلى الدكتور نبيل خوري الاختصاصي في علم النفس العيادي والتوجيه العائلي وسألته أولا عن مدى تأثير تصرفات الشركاء والأزواج تجاه بعضيهما على العلاقة؟