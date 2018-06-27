لماذا فرض الإتحاد السعودي لكرة القدم رسوماً على دخل اللاعبين المحترفين؟
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ضريبة على كرة القدم في السعودية

  • 27 يونيو/ حزيران 2018

لماذا فرض الإتحاد السعودي لكرة القدم رسوماً على دخل اللاعبين المحترفين؟ سؤال طرحته كريمة كواح على الصحفي الرياضي والآكاديمي مشعل الوِعِيل