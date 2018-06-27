حديث الساعة: فوز أردوغان ومستقبل تركيا

مصدر الصورة YASIN BULBUL

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية على فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، وفوز حزبه وحلفائه في الانتخابات التشريعية. وتفاوتت ردود الفعل بين مرحب ومترقب ومتحفظ ليظهر ذلك إلى أي مدى تتسم شخصية أردوغان بإثارة الجدل. ويرى مراقبون أنه حتى أولئك الذين شعروا بعدم الارتياح لنجاح أردوغان فإن الكثير منهم أكد على أهمية استمرار العلاقات مع تركيا نظراً لدورها الإقليمي.

= فما تأثير فوز أردوغان على الوضع الداخلي التركي في ظل ما سيتمتع به من سلطات واسعة؟

= وما تداعيات ذلك على علاقات تركيا الخارجية إقليميا ودولياً؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.