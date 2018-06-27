سلاح متفلّت، ورصاص طائش، وضحايا…
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إكسترا التلفزيوني: سلاح متفلّت، ورصاص طائش، وضحايا…

  • 27 يونيو/ حزيران 2018

في الحلقة 38 من برنامج بي بي سي إكسترا نناقش موضوع الرصاص الطائش مع ضيفنا المصور الصحفي الأردني حمزة المزرعاوي، صاحب مبادرة ”لا تقتلني بفرحك“ التي تبنتها الحكومة الأردنية، وسنتحدث مع ضيفنا الثاني فادي أبي علاّم، المستشار في شؤون الأمن البشري، عن القوانين المتعلقة بضبط استخدام السلاح في العالم العربي.

في الفيلم الخاص سنشاهد كيف تقوم منظّمة ”حركة السلام الدائم“ بتوعية الناس على مخاطر إطلاق الرصاص في المناسبات، كما سنعرض شهادة لتاجر أسلحة صوّرته الصحفية اللبنانية هيفاء زعيتر أثناء إعدادها لتحقيق صحفي بعنوان "جرائم المناسبة”.

تشاهدون إكسترا التلفزيوني على شاشة بي بي سي الأربعاء عند الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.