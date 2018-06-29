هل تعلمون أن ضحيّة تسقط في كل دقيقة بسبب مواجهات مسلّحة؟
نتعرّف في هذا الفيديو على بعض الحقائق عن تجارة السلاح حول العالم.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
هل تعلمون أن ضحيّة تسقط في كل دقيقة بسبب مواجهات مسلّحة؟
نتعرّف في هذا الفيديو على بعض الحقائق عن تجارة السلاح حول العالم.