بعض الحقائق عن تجارة السلاح حول العالم
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بعض الحقائق عن تجارة السلاح حول العالم

  • 29 يونيو/ حزيران 2018

هل تعلمون أن ضحيّة تسقط في كل دقيقة بسبب مواجهات مسلّحة؟

نتعرّف في هذا الفيديو على بعض الحقائق عن تجارة السلاح حول العالم.