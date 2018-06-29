شركة وهمية لإطلاق الرصاص في المناسبات
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شركة وهمية لإطلاق الرصاص في المناسبات

  • 29 يونيو/ حزيران 2018

شركة وهمية تبيع خدمة إطلاق الرصاص في معرض لتنظيم حفلات الأعراس في لبنان، الهدف منها توعية الناس على مخاطر إطلاق الرصاص في المناسبات.