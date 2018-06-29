"المشهد" مع غسان أبو ستة

عايش الطبيب غسان أبو ستة الحروب الثلاثة التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة منذ سيطرة حركة حماس على هذا القطاع، وقدم الاسعافات الميدانية للمصابين . فكان شاهدا على القصف الجوي والبري الاسرائيلي وما خلّفه من قتلى وجرحى ومعوقين.

كان أبو ستة أيضاشاهدا على يوميات الفلسطينيين بعد الحصار الذي فرضته اسرائيل على قطاع غزة اثر فوز حماس بالانتخابات عام ٢٠٠٦، واغلاق معبر رفح المنفذ الوحيد للفلسطينيين.

د. غسان أبو سنة عاين عن قرب أيضا ضحايا الحراك الذي عرف باسم مسيرة العودة الكبرىعلى حدود غزة أيضا.

ويكشف لبرنامج " المشهد" نوع الاصابات والحالة الصحية التي يعاني منها القطاع.

الطبيب الميداني الفلسطيني غسان أبو ستة، رئيس قسم جراحة التجميل والترميم في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت في "المشهد" مع جيزال خوريالإثنين السابعة مساء بعد موجز الأخبار بتوقيت غرينتش