ضيفة إكسترا الإذاعي في أسبوع هي لاعبة كرة القدم الأردنية آية المجالي

ضيفة إكسترا الإذاعي في أسبوع هذا السبت هي لاعبة كرة القدم الأردنية آية المجالي، لاعبة دفاع المنتخب الأردني لكرة قدم السيدات و نادي شباب الأردن. تحدثنا معها عن وضع لعبة كرة قدم السيدات في العالم العربي ومدى أهمية وجود الجمهور لتحسين أداء اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى موضوعات كثيرة أخرى.