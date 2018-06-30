ضيفة إكسترا الإذاعي في أسبوع هذا السبت هي لاعبة كرة القدم الأردنية آية المجالي
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ضيفة إكسترا الإذاعي في أسبوع هي لاعبة كرة القدم الأردنية آية المجالي

  • 30 يونيو/ حزيران 2018

ضيفة إكسترا الإذاعي في أسبوع هذا السبت هي لاعبة كرة القدم الأردنية آية المجالي، لاعبة دفاع المنتخب الأردني لكرة قدم السيدات و نادي شباب الأردن. تحدثنا معها عن وضع لعبة كرة قدم السيدات في العالم العربي ومدى أهمية وجود الجمهور لتحسين أداء اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى موضوعات كثيرة أخرى.