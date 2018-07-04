مهرجان بي بي سي عربي حدث سنوي يقدم أفلاما تدور مواضيعها حول العالم العربي المعاصر لجمهور واسع في بريطانيا وحول العالم. والمهرجان يتضمن فعاليات حية وسلسلة من العروض الخاصة تركز على الأفلام المستقلة التي تروي قصصا جريئة وذات صلة وثيقة بالأحداث التي يمر بها العالم العربي اليوم. يهدف المهرجان إلى البحث عن المواهب الشابة في المنطقة العربية ورعايتها عن طريق منحها منبرا لعرض انتاجاتها وتطوير مهاراتها وخبراتها.

الفعاليات الحية

تعرض في المهرجان أفلام قصيرة ووثائقيات تدور مواضيعها حول التغيرات الإجتماعية والسياسية الدائرة حاليا في العالم العربي، ويقام في مسرح الراديو BBC Radio Theatre العريق والكائن في مقر بي بي سي في قلب العاصمة البريطانية لندن. وتتبع العروض بندوات مع منتجي الأعمال يجيبون فيها على أسئلة الحاضرين يعززها برنامج خاص يتضمن القاء كلمات وعرض وسائل إيضاح تتطرق لعملية انتاج الوثائقيات في العالم العربي من الناحيتين الفنية والعملية. أما آخر فعاليات المهرجان فهو حفل تقديم الجوائز الذي يبث مباشرة على شاشة بي بي سي عربي. ويشمل هذا الحفل، علاوة على تقديم الجوائز، عروضا موسيقية وكوميدية يقدمها فنانون محبوبون من العالم العربي.

من المهرجان

ستحظى كل الأفلام التي تختارها لجنة المهرجان بفرصة عرضها من خلال شاشة بي بي سي عربي، وذلك ضمن سلسلة برامج من المهرجان تقوم بايصال كل فعالياته إلى جمهورنا الذي يبلغ تعداده نحو 45 مليون مشاهد. كما تتضمن سلسلة من المهرجان لقاءات خاصة مع مخرجي الأفلام المشاركة ومنتجيها وممثليها، مما يوصل كل فعاليات المهرجان إلى المشاهدين في كل منطقة الشرق الأوسط.

المسابقة

مهرجان بي بي سي عربي عبارة عن مسابقة تتكون لجنة المحكمين فيها من عدد من الخبراء والممارسين في مجالي الصحافة والسينما. تتسلم بي بي سي سنويا المئات من طلبات المشاركة من شتى أرجاء العالم، تقوم لجنة الاختيار الأولي باختيار أفضلها لإعداد القائمة الطويلة وإحالتها إلى لجنة التحكيم. ويتكون البرنامج النهائي من 20 عمل في اربع فئات:

الفيلم القصير - أفلام روائية لا يتجاوز طولها 40 دقيقة.

فيلم التحقيق الصحفي - أفلام تحقيق صحفي لا يتجاوز طولها 10 دقائق.

الوثائقيات القصيرة - أفلام وثائقية واقعية لا يتجاوز طولها 40 دقيقة

الوثائقيات الاستقصائية - أفلام وثائقية واقعية يتراوح طولها بين 40 و90 دقيقة.

علاوة على هذه الفئات، تقدم بي بي سي عربي جائزتي الصحفي الشاب وجائزة بي بي سي عربي لأفضل عمل صحفي لمشاركين بأعمال واقعية. تقدم الجائزة الأخيرة لأفضل عمل واقعي من الأعمال المشاركة اجمالا من نواحي الابتكار والحرفية والشجاعة والمثابرة الصحفية. أما الجائزتين الأخريين، فيتم اختيار الفائزين بهما من قبل فريق التحرير في بي بي سي عربي.

حفل توزيع الجوائز

يتوج المهرجان بحفل خاص متلفز توزع فيه الجوائز على الفائزين، يتضمن عروضا موسيقية وكوميدية لتكريم المشاركين في المسابقة. يقوم أعضاء لجنة التحكيم وشخصيات سينمائية وصحفية مرموقة من أمثال آدم كورتيس وأورلا غيرين وفيرغال كين وغيرهم بتقديم الجوائز للفائزين. وفي الماضي، تولى فنانون من أمثال الممثل التلفزيوني والسينمائي أيدي إيزارد والفنانة الكوميدية البريطانية شاب خورساندي ونجم التلفزيون الدولي وونهو تشونغ بتقديم الحفل. كما يختار المهرجان سنويا ضيفا من الموسيقيين تعكس أعماله القضايا المتعلقة بالمنافي والحرية والمساواة والمحاور التي تدور حولها الأفلام المشاركة.

جائزة بي بي سي عربي للصحفي الشاب

تقدم جائزة بي بي سي عربي للصحفي الشاب لمنتج أفضل فيلم واقعي يتراوح عمره بين 18 و30 عاما. هذه الجائزة عبارة عن منحة تشمل التدريب والتوجيه والمعدات. وسيتم تدريب الفائز لتطوير مشروع وثائقي بهدف أن تكون هناك إمكانية لتكليفه به رسمياً من قبل بي بي سي. كما هناك إمكانية أيضاً بأن يتم عرض الإنتاج النهائي على شاشة بي بي سي عربي وفي المهرجان التالي. من شروط الفوز بهذه الجائزة أن يتحلى صانع العمل بقدرة واعدة في الانتاج السينمائي ومهارة صحفية متميزة وكذلك إبداع في اختيار المواضيع التي تطرح قضايا الهامة والراهنة.

لجنة التحكيم

تضطلع لجنة التحكيم بمهمة اختيار القائمة القصيرة من الأفلام - التي تكوّن برنامجنا - اضافة إلى العمل الفائز في كل من الفئات الأربع المذكورة سابقا. وضمت لجنة التحكيم في الأعوام السابقة شخصيات من أمثال الناقد السينمائي جيسون سولومونس وصحفية بي بي سي العالمية يلدا حكيم ومديرة معهد الدوحة للأفلام فاطمة الرميحي ومدير الوثائقيات في صحيفة الغارديان شارلي فيليبس وغيرهم.

نحن الآن بصدد الدعوة للمشاركة في مهرجان بي بي سي عربي 2019، والدعوة تشمل صانعي الأفلام والصحفيين والجمهور شريطة أن تستكشف أعمالهم القضايا الساخنة التي تواجه العالم العربي اليوم. ومن خلال دعوتنا المفتوحة، نبحث عن طيف متنوع وشجاع من الأفلام من كافة أرجاء المنطقة، سواء كان صانعيها من العرب أو غير العرب، أو من المحترفين أو المستجدين. يرجى الإطلاع على صفحة الشروط والأحكام للتأكد بأن الفيلم الذين تودون المشاركة به يستوفي الشروط الضرورية. كما يرجى تحميل استمارة الاشتراك والإطلاع على طريقة ارسال أفلامكم على صفحة "كيف ترسل عملك".