حديث الساعة: جولة روحاني ومستقبل الاتفاق النووي

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني حاليا بجولة أوروبية تشمل سويسرا وفيينا ساعيا لحشد دعم أوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعته طهران عام ألفين وخمسة عشر مع مجموعة خمسة زائد واحد. ووصف الرئيس روحاني الجولة بأنها في غاية الأهمية، في ظل ورود تقارير تشير إلى أن طهران ستحدد طبقا لنتائج الجولة موقفها النهائي من الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي. ويصاحب الرئيس الإيراني في جولته الاوروبية هذه، وزير خارجيته محمد جواد ظريف الذي من المقرر أن يلتقي في فيينا يوم الجمعة المقبل وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق النووي باستثناء الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية بأن الوزراء يعتزمون مناقشة مستقبل الاتفاق والإجراءات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لضمان بقائه ساري المفعول بعد الانسحاب الأمريكي. وتأتي جولة روحاني الأوروبية في ظل تبني واشنطن موقفا متشددا إزاء إيران واعتزامها الإعلان عن مزيد من العقوبات الاقتصادية على طهران. أما على المستوى الداخلي فقد شهدت مناطق جنوب غرب إيران موجة جديدة من الاضطرابات احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية ردد خلالها المتظاهرون شعارات معارضة للحكومة الايرانية . وقد زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران ارتفاع الاسعار وتزايد معدلات البطالة وتراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار الامريكي.

= فهل تمثل جولة روحاني الأوروبية الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟

= وإلى أي مدى تؤثر العقوبات الاقتصادية على مستقبل الحكومة الإيرانية بالنظر إلى الاحتجاجات الأخيرة؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة.