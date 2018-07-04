كيفية التقديم لمهرجان بي بي سي عربي 2019

فتح باب التقديم لمهرجان بي بي سي عربي الخامس الذي سيقام في ربيع العام 2019.

وندعو الآن للمشاركة في الدورة الخامسة للمهرجان. دعوتنا هذه مفتوحة لمعدي الأفلام والصحفيين وللمواطنين العاديين الذين تتناول أعمالهم القضايا السياسية والإجتماعية المعتملة في العالم العربي اليوم.

ما هي القضايا التي شاهدتَها في المجتمع العربي؟ ما نوع التغيرات التي مر بها أبناء العالم العربي في أماكن أخرى؟ نريد أن نسمع قصصاً أو تجارب شخصية أو سياسية، نريد أن نراها بعيون الجميع.

يَفتح مهرجان بي بي سي عربي الباب الآن لاستلام أفلام وأعمال تروي قصصاً واقعية وتطرح أسئلة وثيقة الصلة بموضوع المهرجان.

وستبحث لجنتنا التحكيمية المؤلفة من خبراء في مجالي الصحافة والأفلام عن أعمال تتمتع بالأصالة والفطنة والقراءة الإبداعية، إلى جانب الوضوح والتوازن والبحث العميق في سرد قصص شخصية ومؤثرة سواء كانت واقعية أم خيالية.

إذا كنت معد أفلام أو وثائقيات أو منتجاً أو صحفياً أو مواطناً عادياً ولديك عمل فني (فيلم أو وثائقي أو عمل صحفي) يتناول قضايا أساسية تتعلق بالسلطة في العالم العربي منذ بدء الانتفاضات فيه، فإن بي بي سي ترغب بأن تسمع صوتك. نحن نشجع المحترفين وغير المحترفين على حد سواء لتقديم مشاركاتهم.

وإضافة للفعاليات الحية التي ستجري في لندن، قمنا مؤخرا رسميا بتوسيع جمهورنا بحيث يشمل مشاهدي تلفزيون بي بي سي عربي في الوطن العربي. ونأمل أن نشمل أكبر عدد ممكن من المشاركات الرسمية في برنامجنا التلفزيوني "من المهرجان". وسيدع كل معدي الأفلام الذين ينجحون في بلوغ القائمة النهائية إلى عرض أعمالهم من خلال التلفزيون. قدموا أفلامكم الآن لتتاح لكم فرصة تقديم عملكم بنفسكم أمام جمهور مباشر في لندن وعلى شاشة بي بي سي عربي.

كيفية التقديم:

قم بتنزيل وملء طلب المشاركة.

لن يتم النظر في المشاركات دون إتمام طلب المشاركة. طلبات المشاركة مقبولة سواء كانت بالإنكليزية أو بالعربية.

في حال تقديم مشاركتك إلكترونياً عبر الإنترنت، فالرجاء إرسال طلبك ورابط Vimeo إلى هذا العنوان: bbcarabicfestival@bbc.co.uk

التزاماً بسياسة حماية الخصوصية التي تطبقها بي بي سي ، فلن يتم إعطاء أي كلمات السر تزودنا بها لمشاهدة فيلمك على فيميو مع أي شخص من غير العاملين في المهرجان.

إذا كنت تقدم فيلمك على قرص مدمج DVD أو بطاقة تخزين أو USB، فأرسل طلبك بريدياً مع فيلمك إلى العنوان التالي:

BBC Arabic Festival 2017

4th Floor, Peel Wing

BBC Broadcasting House

Portland Place

London W1A 1AA

UK

الفئات

يمكنك المشاركة بكل فيلم في فئة واحدة فقط، ونحتفظ بحق رفض الأفلام التي يتم تقديمها ضمن أكثر من فئة أو تلك التي تُقدم ضمن الفئة غير المناسبة، أو بتغيير الفئة التي يُقدم الفيلم ضمنها إذا كان الفيلم غير متوافق مع معايير تلك الفئة.

إلتزاماً بالموضوع العام لمهرجان هذا العام، فإننا نبحث عن أفلام تتطرق لمواضيع اجتماعية أو ثقافية أو سياسية تركز على لعبة السلطة في العالم العربي منذ الانتفاضات التي شهدها.

•الأفلام القصيرة: روائية، تتراوح مدتها بين 3 - 40 دقيقة.

باعتبارها الفئة الوحيدة للأعمال التمثيلية غير التوثيقية في مهرجاننا، فإننا نشجع السرد المبني على الفطنة والظرافة والتعبير الفني. كما نبحث أيضاً عن الأفلام التجريبية التي تستخدم أساليب وعناصر متنوعة في الوسط السمعي - البصري.

•الوثائقيات القصيرة: واقعية، تتراوح مدتها بين 10 - 40 دقيقة.

•الصحافة الإستقصائية: واقعية، تتراوح مدتها بين 40 - 90 دقيقة.

لكلتا الفئتين، الوثائقيات القصيرة والصحافة الاستقصائية، سنكافئ الأفلام التي تـُظهر جرأة في التعامل مع مواضيع صعبة، أفلاماً تتحدى القوة والسلطة، وتسعى إلى العدالة وفضح الظلم أو تكشف شيئاً جديداً عن قضية تهم الرأي العام في العالم العربي.

•ربورتاج: (لغاية 10 دقائق)

سيتم الحكم على هذه الفئة بشكل علني، وكل الفئات مرحب بها، مع تشجيع قوي للهواة. وبدلاً من القيمة الإنتاجية، فإننا سننظر في استعداد وجرأة معدي وصناع هذه الأفلام في معالجة مواضيع وقصص قلما يتحدث عنها الإعلام.

•الصحافة الرقمية: عمل صحفي على الإنترنت يستخدم الوسائط المتعددة لسرد موضوعه عبر الصور أو المقاطع المصورة أو الخرائط التفاعلية أو المدونات، بما في ذلك ما يُسمى "ألعاب الفيديو الإخبارية". تشمل هذه الصحافة المقاطع المصورة الرقمية مثل الواقع الإفتراضي أو الأعمال المصورة بتقنية 360 درجة. هذا لا يشمل الأفلام أو الأعمال المصورة بتقنية ثنائية الابعاد والموضوعة على الإنترنت.

ألق نظرة على الشروط والبنود للاطلاع على الدليل الكامل وتفاصيل أخرى عن الفئات وأشكال التقديم وأهلية المشاركة.

الرجاء ملاحظة التالي:

•يجب أن تكون الأفلام أنتجت بعد الأول من يناير - كانون الثاني 2017.

•الموعد النهائي للتقديم هو الساعة 11:55 في العاشر من سبتمبر - أيلول 2018.

•سيُرَشح لجائزة بي بي سي عربي للصحفي الشاب، أي شاب أو شابة بين الـ18 والـ30 من العمر ويشاركون في المهرجان بعمل واقعي أو توثيقي.

•ترشيح خاص لـ"أفضل عمل صحفي" لفيلم توثيقي أو غير خيالي يشارك من المسابقة الرسمية

•كما ستتلقى مجموعة مختارة من الأعمال المشاركة في المهرجان دعوة لعرضها على شاشة تلفزيون بي بي سي عربي.

إنتهز الفرصة وقدم فيلمك لتحظى بفرصة عرضه في مهرجان بي بي سي عربي الثالث للأفلام والوثائقيات في قلب لندن.

نطرة عامة:

مهرجان بي بي سي عربي ملتزم بتقديم أصوات جريئة، تروي قصصاً فريدةً وأصليةً لجمهور لندن. وتجذب المسابقة الرسمية، المكونة بالكامل من مشاركات عامة، مواهب ناشئة، إلى جانب المخرجين والمنتجين المتمرسين، وتعكس الاهتمام السينمائي والصحفي حالياً بشؤون المنطقة. ويتعزز العرض الحي للمهرجان بالحوارات والنقاشات التي تدور بعد العرض مع المخرجين أنفسهم، إلى جانب صحفيين من بي بي سي وخبراء في هذا المجال. كما سيتم عرض مجموعة مختارة من أفلام المهرجان عبر شاشة تلفزيون بي بي سي عربي، ليشاهدها الناطقون بالعربية عبر العالم، والذين يبلغ عددهم ثمانية وثلاثين مليون مشاهد.

تاريخ المهرجان:

نُظمت أولى دورات مهرجان بي بي سي عربي عام 2014. ولدى المهرجان رغبة كبيرة في أن يؤسس على نجاحاته في جذب أعمال أصلية أنتجها مبتدؤون موهوبون وعرض أفلام لمخرجين متمرسين يقدمون قصصاً فريدة من كافة أنحاء العالم العربي. إلى جانب التزام مهرجان بي بي سي عربي المستمر بتدريب فائز واحد في كل عام ضمن جائزة الصحفي الشاب. ويجذب المهرجان حضوراً متزايداً لحفله الذي يقام في مقر بي بي سي في Broadcasting House وسطَ لندن، بالإضافة إلى متابعي نشاطاته على التلفزيون والذين يبلغ عددهم 38 مليون مشاهد.