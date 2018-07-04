شروط التقديم لمهرجان بي بي سي عربي 2019

يبحث مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات عن أصوات جديدة تحكي قصصاً جريئة وخَلاقة.

نحن الآن ندعو للمشاركة في نسخة عام 2019 من مهرجاننا. دعوتنا هذه مفتوحة لمُعدّي الأفلام وللصحفيين وللمواطنين العاديين الذين تتناول أعمالهم قضايا أساسية تتعلق بالتفاصيل المعقدة للعلاقات المختلفة في العالم العربي حالياً.

نسعى في مهرجاننا الخامس للحصول على وثائقيات وأفلام روائية قصيرة تبحث في القضايا الاجتماعية والسياسية الرئيسية المعتملة في العالم العربي اليوم. دعوتنا تشمل كل معدي الأفلام والوثائقيات والصحفيين من كل أرجاء العالم بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم وقومياتهم وأديانهم لتقديم أعمالهم. وستشكل الأفلام المختارة في المرحلة النهائية برنامج مهرجان بي بي سي عربي الخامس. وستعرض هذه الأعمال في لندن كجزء من سلسلة من الفعاليات الحية، مما سيتيح الفرصة لمعدي الأفلام لمناقشة اعمالهم مع الجمهور مباشرة ووجها لوجه. كما ستتاح الفرصة لهذه الأفلام لكي تعرض ضمن برامج تلفزيون بي بي سي عربي الخاصة، "من المهرجان"، لتصل إلى جمهور يقدر عدده بـ 49 مليون مشاهد.

الرجاء قراءة الشروط والبنود أدناه قبل المشاركة.

الشروط والأحكام

1. لكي يكون أي عمل مؤهلاً للمشاركة يجب أن يستوفي الشروط التالية:

1.1. يجب أن يكون العمل أنتج بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2017.

1.2. يجب أن يركز موضوع العمل على استكشاف الأوضاع السياسية والاجتماعية داخل العالم العربي أو تلك التي تأثرت مباشرة بما يحدث في العالم العربي.

1.3. أن يكون العمل إما فيلماً روائياً قصيراً، أو فيلماً وثائقياً، أو تقريراً إستقصائياً، أو عملاً في الصحافة الرقمية. وأن يلبي معايير كل فئة مبينة أدناه.

1.4. لكي يُنظر في أهلية أي شخص للحصول على منحة بي بي سي عربي للمواهب الشابة يجب أن يتراوح عمر المتقدم أو المتقدمة بين 18 و30 عاماً في 10 September 2018

1.5. قرار المحكمين المتعلق بأهلية المتنافسين أو أعمالهم سيكون نهائياً، ولن يتم النظر في أي مراسلات متعلقة بهذا القرار.

تحرص بي بي سي على بث مجموعة مختارة من الأعمال النهائية المنتقاة ضمن المجموعة الرسمية على قناة بي بي سي عربي، بموافقة أصحاب هذه الأعمال المشاركة في المسابقة.

بي بي سي غير ملزمة ببث الأعمال الفائزة أو أي أعمال أخرى تشارك في المهرجان.

2. يجب على المتنافسين أن يقدموا ما يلي:

2.1. طلبْ الاشتراك الموجود على موقعنا على الإنترنت. ولن يتم قبول المشاركات غير المرفقة بطلبات الاشتراك معبأة بالكامل.

2.2. يمكن تقديم الطلبات باللغة العربية أو الإنكليزية، والمشاركة متاحة للأفراد من جميع الدول ومن جميع الجنسيات.

2.3. يجب إرسال جميع المشاركات بلغتها الأصلية، مذيلة بترجمة للغة الإنكليزية. بالنسبة لفئة صحافة المواطن هذا الشرط مفضل لكنه غير أساسي.

2.4 لن يتم قبول المشاركات المرسلة دون ترجمة مذيلة باللغة الإنكليزية - وتستثنى من هذا الشرط فئة صحافة المواطن، حيث يفضل إرفاقها بالترجمة المذيلة لكنها ليست شرطاً أساسياً.

3. يجب أن يحدد المشاركون بوضوح الفئة التي يرغبون في إدراج أعمالهم ضمنها، وتقييمها وفقاً لشروطها. ويجب الإلتزام بالمعايير المذكورة أدناه. سيتم قبول مشاركة واحدة لكل فئة. وتحتفظ لجنة بي بي سي عربي بحق رفض أي مشاركة أو تصحيح فئتها إذا لم تكن متوافقة مع المعايير أدناه.

3.2 الأفلام القصيرة: يجب أن لا تقل مدتها عن ثلاث دقائق وأن لا تزيد عن أربعين دقيقة. ومن الممكن أن تكون أفلاماً روائية أو أفلاماً تجريبية أو رسوماً متحركة.

3.3 الأفلام الوثائقية القصيرة: يجب أن تكون أعمالاً غير روائية، وأن يتراوح طولها ما بين 10 و40 دقيقة.

3.4 الأفلام الوثائقية: يجب أن تكون أعمالاً غير روائية، ويجب أن يتراوح طولها ما بين 40 و 90 دقيقة.

3.5 ربورتاج: يجب أن تكون التقارير المقدمة أعمالاً غير روائية وأن لا تتجاوز مدة التقرير المقدم 10 دقائق. وستقدر فئة صحافة المواطن جهود المراسلين المحترفين وغير المحترفين، والصحفيين ومعدي الأفلام الذين تكون تقاريرهم أو لقطاتهم للفيديو المتعلقة بأحد مواضيع الشؤون الحالية، مبتكرة وتقدم شيئاً جديداً.

3.6. الصحافة الرقمية هي عمل صحفي على الإنترنت يستخدم الوسائط المتعددة لسرد موضوعه عبر الصور أو المقاطع المصورة أو الخرائط التفاعلية أو المدونات، بما في ذلك ما يُسمى "ألعاب الفيديو الإخبارية". تشمل هذه الصحافة المقاطع المصورة الرقمية مثل الواقع الإفتراضي أو الأعمال المصورة بتقنية 360 درجة. هذا لا يشمل الأفلام أو الأعمال المصورة بتقنية ثنائية الابعاد والموضوعة على الإنترنت.

4. يفتح باب تقديم المشاركات في الرابع من يوليو / تموز 2018.

5. يجب إرسال المشاركات إما عبر رابط إلكتروني/ URL، أو إلى العنوان المذكور أدناه بواسطة على قرص مدمج DVD أو على USB أو بطاقة ذاكرة. في حال تقديم مشاركاتك بواسطة رابط إلكتروني/ URL، يجب أن تُعطي ذات الاسم المستخدم في طلب الاشتراك المرسل، لكي نتمكن من العثور على العمل بواسطة طلب اشتراكك.

في حال إرسال مشاركاتك باستخدام DVD أوUSB أو بطاقة ذاكرة، الرجاء إتاحة الوقت الكافي لضمان وصول تلك المشاركات بحلول الموعد النهائي يوم 10 September 2018

يجب أن يوضع على الـDVD أو الـUSB أو بطاقة الذاكرة وبشكل واضح نفس العنوان الذي قمت باستخدامه على طلب المشاركة الخاص بك.

يتحمل المرسلون تكاليف شحن المواد المرسلة.

لن نقوم بإعادة إرسال أي مواد مرسلة إلينا.

يجب إرسال الطلبات إلى العنوان التالي:

BBC Arabic Festival 2018

4th Floor, Peel Wing

BBC Broadcasting House

Portland Place

London W1A 1AA

UK

كما يجب أن يُكتب على الظرف بوضوح BBC Arabic Festival Submission

لجميع الاستفسارات المتعلقة بالمهرجان، الرجاء مراسلتنا على البريد الإلكتروني:

6. لن تستخدم بي بي سي التفاصيل الشخصية لأي من المتقدمين إطلاقاً إلا لأغراض إدارة المهرجان. الرجاء الإطلاع على سياسة حماية الخصوصية التي تطبقها بي بي سي:

7. آخر موعد لتقديم المشاركات هو الساعة 23:55 من يوم الجمعة العاشر من سبتمبر / أيلول 2018. لن يُنظر في أي طلبات تصلنا بعد هذا الوقت والتاريخ.

لا تتحمل بي بي سي أي مسؤولية ناجمة عن مشاكل الخدمات البريدية التي من المحتمل أن تتسبب في ضياع المشاركات أو تأخر وصولها. الدليل على إرسال المشاركات ليس دليلاً على استلامها.

لن نقوم بإعادة المشاركات المرسلة، لذا يرجى الاحتفاظ بنسخة منها. ونظراً للكم الهائل من المشاركات المقدمة، فلن يعطي المهرجان أي رد أو تعليق على أية مشاركات.

8. بإمكان المشاركين التقدم بأي عدد من الأعمال يرغبون به، على أن يتم تقديم كل عمل لفئة واحدة فقط ضمن المسابقة.

9. يجب أن تكون كافة المشاركات أعمالاً إبداعية للمشاركين، وأن تتوافق مع الشروط والأحكام المدرجة هنا. ويجب أن لا تَنتهك تلك المشاركات حقوق أي طرف ثالث (بما في ذلك حقوق الخصوصية)، كما يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن التشهير وعن أي مخالفة للقانون.

لا تتحمل بي بي سي أي مسؤولية إذا تجاهل المشاركون هذه القواعد، ويوافق المشاركون على تعويض بي بي سي بالكامل عن أي مطالبات يتقدم بها أي طرف ثالث نتيجة أي خرق لهذه القواعد.

10. إذا أدرجت أي مشاركة في قائمة المشاركات النهائية المرشحة، فسيُطلب من المتقدم إعطاء رخصة عرض تسمح لبي بي سي بعرض المشاركة الفائزة واستخدام مقاطع منها. لن يكون بإمكان المرشحين النهائيين المضي قدماً في المرحلة التالية ما لم تستلم بي بي سي رخصة العرض التي تتوافق مع ما تراه بي بي سي مناسباً.

لن تُعرض خلال المهرجان سوى المشاركات المرشحة رسمياً لجوائز المهرجان (والتي ستُسمى أيضاً بالمجموعة الرسمية المختارة) ضمن كل فئة في مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات في مسرح بي بي سي Radio Theatre في وسط لندن.

11. استخدام مقاطع من المشاركات المرشحة: ستعرض بي بي سي مقاطع من المشاركات المرشحة في حفل توزيع الجوائز الذي سيقام على مسرح بي بي سي Radio Theatre، ومن الممكن بث مقاطع على قناة تلفزيون بي بي سي عربي أو على صفحة بي بي سي عربي على الإنترنت.

12. تحتفظ بي بي سي بحق إجراء تعديلات على الترجمة إذا كان ذلك ضرورياً أو إذا لم تتناسب الترجمة مع المعايير التي تنتظرها بي بي سي.

13. يقر المشاركون بالالتزام بهذه الشروط والأحكام حال تقديم أعمالهم.

14. الخطوة الأولى - المرشحون النهائيون

سيتم تقييم الأعمال المرشحة وفقاً للمعايير التالية:

14.1 الأفلام القصيرة (3-40 دقيقة)

تجلب هذه الأفلام منظوراً جديداً ومفعماً بالحيوية للمواضيع التي يتم طرحها والقضايا التي تتناولها. ويرتبط قبول الأعمال لما بعد مرحلة القائمة النهائية بمدى إرتباطها بالفكرة الرئيسية للمهرجان.

نحن نشجع السرد القائم على الفطنة والظرافة والتعبير الفني. كما نبحث عن أفلام تجريبية تستخدم أنماطاً وعوامل متنوعة من الوسائط السمعية - البصرية.

14.2 الأفلام الوثائقية القصيرة (10-40 دقيقة)

تغطي فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، الأفلام غير الروائية التي تدور حول موضوع اجتماعي أو ثقافي أو سياسي، مع التركيز على سياسة السلطة التي شهدناها في العالم اليوم. وتتميز هذه الأفلام بكونها تحقيقات تم تقصيها بشكل جيد، إبداعية ومتوازنة، وتتعلق بقضايا تغطي المرحلة التي تلت الإنتفاضات التي شهدها العالم العربي.

يجب أن يكون الدافع وراء هذه الأفلام حكايات قوية، كما يجب أن تظهر رؤية أصلية وتعبر عن وجهة نظر كاتبها تجاه المجتمع العربي أو الثقافة العربية. تهدف فئة الأفلام هذه إلى تسليط الضوء على مواهب ومهارات معدي الأفلام، والتناول المبدع لواقع الحال في العالم العربي اليوم. .

إننا نهدف إلى إظهار مهارات الوضوح الصحفي والدقة والتوازن والإنصاف والبحث المعمق والتحليل الدقيق في التحريات الوثائقية. وسنكافئ الأفلام التي تظهر شجاعة في التعامل مع مواضيع صعبة، أفلاماً تتحدى القوة والسلطة، وتسعى إلى تحقيق العدالة أو تكشف شيئاً جديداً عن قضية تهم الرأي العام في العالم العربي

ونشجع كذلك الأفلام الوثائقية الابداعية في فئتي الأفلام الوثائقية القصيرة والأفلام الوثائقية.

3.14 الصحافة الاستقصائية (40 - 90 دقيقة)

فئة الصحافة الاستقصائية متاحة للتحقيقات الصحفية المطولة والدقيقة والمدروسة دراسة متمعنة، والتي تقدم سرداً بصرياً لقضية وثيقة الصلة بالعالم العربي اليوم، ويجب أن تتمتع هذه الأفلام بقيم إنتاج قوية وسرداً مقنعاً وشخصيات محورية ممتعة. ويجب أن تعبر هذه الأفلام بوضوح عن غرض أساسي.

ونشجع كذلك الأفلام الوثائقية الابداعية في فئتي الأفلام الوثائقية القصيرة والأفلام الوثائقية.

14.4 ريبورتاج (لغاية 10 دقائق)

ستقدم جائزة صحافة المواطن للمراسلين الصحفيين المحترفين وغير المحترفين، والصحفيين ومعدي الأفلام الذين تمتاز تقاريرهم أو لقطات الفيديو التي يقدمونها حول أحد أخبار الشؤون الحالية، بالابتكار والكشف عن ما هو جديد.

تأمل هذه الفئة أن تشجع الهواة بشكل خاص، وبدلاً من القيمة الإنتاجية للعمل الذي شارك فيه المرشحون في المهرجان، فإننا سننظر في شجاعة معدي هذه الأفلام وقدرتهم في الكشف عن قصص قلما تغطيها وسائل الإعلام.

14.5. الصحافة الرقمية (عمل صحفي متعدد الوسائط موجود على الإنترنت) هذه الفئة تقبل أعمالاً صحفية مُعدة لشبكة الإنترنت. يجب أن يستخدم الصحفيون في إعدادها عدة وسائط إعلامية تجمع الصورة والڤيديو والصوت والغرافيكس والنص المكتوب والخطوط الزمنية والرسوم البيانية التفاعلية. كما نقبل في هذه الفئة أفلام الواقع الافتراضي وتلك المصورة بتقنية 360

درجة، وكذلك "ألعاب الڤيديو الإخبارية". هذه الفئة لا تشمل الأفلام ثنائية الأبعاد على الإنترنت (يمكن المشاركة في هذه الأعمال في فئة الأفلام المذكورة أعلاه).

لا يُشترط أن تكون الأعمال جديدة أو غير منشورة. كما أن هذه الفئة تشجع المشاريع الطلابية أو الجامعية على المشاركة. سيجري اختيار العمل الفائز ضمن فئة الصحافة الرقمية بناء على استخدامه الذكي والمبدع للأدوات والتقنيات الرقمية، والبحث المعمق في الموضوع.

نرحب بالمشاركات من جميع أنحاء العالم، لكنها يجب أن تكون باللغة العربية أو الإنكليزية أو كليهما معاً. إذا كان العمل بلغة أخرى، فيجب أن يكون مترجماً إلى العربية أو الإنكليزية.

يجب أن لا تكون الأعمال المشاركة منتجة بدعم من مؤسسة إعلامية كُبرى.

15. ستتم مراجعة كافة المشاركات من قبل فريق مختص من بي بي سي (يشمل قائمين على صناعة الأفلام، وصحفيين، ومنتجين، ومعدي أفلام وثائقية). وسيقيمون الأعمال في ضوء المعايير المبينة أعلاه، وسيحددون قوائم مكونة من عشرين إسماً مرشحاً عن كل فئة.

16 المرحلة الثانية - لجنة التحكيم والمشاركات الفائزة بالتصفيات النهائية

16.1 ستقوم لجنة التحكيم بمشاهدة المشاركات ومناقشتها.

16.2 بعد ذلك سيتم اختيار خمس مشاركات من كل فئة للعرض النهائي كجزء من فعاليات مهرجان بي بي سي عربي. يجب على المشاركين الذين تم اختيارهم تقديم نص الحوار الكامل مكتوباً، وغيره من المواد المحددة في رخصة العرض.

16.3 يقع على عاتق بي بي سي وفريق إدارة المهرجان جدولة وبرمجة جميع الأعمال المختارة.

16.4 سيتم عرض المشاركات التي يتم اختيارها في مسرح الإذاعة في مبنى البث الإذاعي لبي بي سي - لندن.

16.5. الأعمال النهائية المشاركة في فئة الصحافة الرقمية ستُعرض ضمن نشاطات المهرجان في مسرح بي بي سي Radio Theatre في مقر بي بي سي وسط لندن.

16.6 سيتم إعلام المشاركين الذين تم إختيارهم في الأسبوع الأول من نوفمبر / تشرين الثاني 2018.

17. جائزة بي بي سي عربي للصحفي الشاب

كما ستقوم بي بي سي عربي بتقديم منحة لأفضل شاب أو شابة بين الـ18 والـ30 من العمر، تعتبر بي بي سي أنهم شاركوا في أفضل عمل إعلامي واعد ومبدع ضمن فئات الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة وصحافة المواطن والصحافة الرقمية.

ينبغي أن تؤخذ الجائزة في غضون اثني عشر شهراً من الإعلان عنها في ربيع عام 2019.

تصل قيمة الجائزة إلى عشرة آلاف جنيه استرليني وتشتمل على تدريب وتوجيه، وتزويد بمعدات، للبدء في إنجاز مشروع وتنميته. وهناك احتمال أن يتم العمل على هذا المشروع بتكليف من بي بي سي. كما قد تتم دعوة المشروع للعرض في المهرجان التالي وعلى شاشة تلفزيون بي بي سي عربي.

18. يُعلن عن أسماء جميع المشاركين الذين ستعرض أعمالهم في المهرجان.

يجب على المتقدمين الموافقة على المشاركة في أي عمل ترويجي للمهرجان إذا لزم الأمر.

من الممكن استخدام جميع المشاركات المختارة لأغراض عرض الصحف الخاص قبل المهرجان.

ستقوم بي بي سي بدعوة عدد من الفائزين للحضور والمشاركة في المهرجان، وسيتم دفع تكاليف السفر والإقامة ضمن الحدود المعقولة. لكن جميع المدعوين مسؤولون عن تأمين وتحمل تكاليف تأشيرات سفرهم.

19. قرار بي بي سي نهائي، ولن يتم النظر في أية مراسلات متعلقة به.

20. تحتفظ بي بي سي بحق استبعاد أي مشاركة تخل بهذه الشروط والبنود.

21. تحتفظ بي بي سي بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي مرحلة من المراحل، بما في ذلك تغيير أو استبدال عملية الاختيار، أو هيئة التحكيم، أو فرص التنمية لمنحة بي بي سي عربي للمواهب الشابة. في حال حدوث ذلك سيتم نشر إشعار على الموقع التالي:

22. تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين إنكلترا وويلز.