نتعرّف في هذا الفيديو على مصمّم الأزياء اللبناني الشاب أحمد عامر ومشروعه الجديد الذي يعبّر من خلاله عن ما يسمّيه فساد الحكّام في مجتمعه
”الفساد“ في فساتين مصمم الأزياء اللبناني أحمد عامر
- 5 يوليو/ تموز 2018
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