”الفساد“ في فساتين مصمم الأزياء اللبناني أحمد عامر
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”الفساد“ في فساتين مصمم الأزياء اللبناني أحمد عامر

  • 5 يوليو/ تموز 2018

نتعرّف في هذا الفيديو على مصمّم الأزياء اللبناني الشاب أحمد عامر ومشروعه الجديد الذي يعبّر من خلاله عن ما يسمّيه فساد الحكّام في مجتمعه