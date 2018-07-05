خمسة أعمال فنيّة عربية طبعت حقبة الفنّ المعاصر
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خمسة أعمال فنيّة عربية طبعت حقبة الفنّ المعاصر

  • 5 يوليو/ تموز 2018

في هذا الفيديو نتعرّف على خمسة أعمال فنيّة عربية ترقى إلى العالمية، منها تصاميم معمارية ورسومات ومنحوتات طبعت حقبة الفنّ المعاصر.