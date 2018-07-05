"دنيانا": تجارة… ولكن للأعضاء البشرية

في عالمنا العربي سوق واسعة ورائجة لتجارة الأعضاء البشرية. نشطت حركتها أكثر بعد الحروب والصراعات الدائرة في المنطقة. فالفقر والحاجة والعوز كلها عوامل دفعت الكثير من الأشخاص إلى التنازل عن أعضائهم وبيعها لمافيات السوق السوداء وفي المقابل الحصول على مبلغ زهيد لا يساوي الأموال الطائلة التي يجنيها سماسرة هذه التجارة. في "دنيانا" هذا الأسبوع نطرح موضوع تجارة الأعضاء في العالم العربي. متى نشطت هذه التجارة؟ وكيف تحصل هذه الصفقات السرية وأين؟ نناقش أيضا في الحلقة موضوع وهب الأعضاء في العالم العربي الذي يشهد إقبالا خجولا في ظل غياب الوعي عن أهمية ثقافة الوهب.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة دينا شكري رئيسة الرابطة العربية للطب الشرعي من مصر، إنعام العشا محامية ورئيسة جمعية تضامن النساء من الأردن، وفريدة يونان منسقة الهيئة الوطنية لوهب الأعضاء من لبنان.