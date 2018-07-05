Image caption قلة النظافة مطلوبة أحياناً

قال علماء بريطانيون إن بعض أنماط الحياة التي تكاد تخلو من الجراثيم والميكروبات، والتي نعيشها في العصر الحديث، قد تكون سبباً رئيساً في إصابة الأطفال بالسرطان.

الباحثون في معهد دراسات السرطان، جمعوا أدلة علمية على مدار ثلاثين عاما تُظهر أن جهاز المناعة من الممكن أن يُصاب بالسرطان "إذا لم يتعرض لقدر كاف من الجراثيم" في مقتبل العمر، وهو ما يشير إلى أن الميكروبات قد تكون من العوامل التي تحد من الإصابة ببعض الأمراض، ويعاني حوالي ألفي طفلٍ في بريطانيا من مرض سرطان الدم اللمفاوي الحاد.

لينا محمد أم مصرية مقيمة في السعودية، ترفض خلق بيئةٍ خالية من الجراثيم لطفلتها. نيرفانا السعيد تحدثت إليها و سألتها كيف تحافظ على صحة طفلتها إذن.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو قلة النظافة مطلوبة أحياناً!!

أما أميرة جوهر فهي أم مصرية كانت لا تترك مجالاً لطفلها الأول كي يلعب ويتّسخ إلا أن ذلك تغير مع انجابها المزيد من الأطفال. نيرفانا السعيد سألتها عن السبب الذي جعلها تخفف من هوسها بالنظافة الشخصية مع أطفالها الآخرين.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو قلة النظافة مطلوبة أحياناً!!

لكن كيف تتشكل مناعة الطفل و ما هي مراحلُ تطورِها؟ سؤال توجهت به نيرفانا السعيد للدكتور علي إبراهيم استشاري طب الأطفال في أحد المجمعات الطبية بالبحرين.