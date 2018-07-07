ضيف إكسترا في أسبوع هو المغني والملحن وعازف العود اللبناني زياد سحاب الذي شاركنا عزفه وأغانيه وناقشنا معه مجموعة من المواضيع حول تجربته الفنية ورؤيته للأغاني السياسية والثورية، كما استعرض محاولته في تلحين الأغاني الصوفية ومشرع ألبومه الجديد، بالإضافة لموضوعات أخرى.