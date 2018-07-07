ضيف إكسترا في أسبوع هو المغني والملحن وعازف العود اللبناني زياد سحاب
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ضيف إكسترا في أسبوع هو المغني والملحن وعازف العود اللبناني زياد سحاب

  • 7 يوليو/ تموز 2018

ضيف إكسترا في أسبوع هو المغني والملحن وعازف العود اللبناني زياد سحاب الذي شاركنا عزفه وأغانيه وناقشنا معه مجموعة من المواضيع حول تجربته الفنية ورؤيته للأغاني السياسية والثورية، كما استعرض محاولته في تلحين الأغاني الصوفية ومشرع ألبومه الجديد، بالإضافة لموضوعات أخرى.