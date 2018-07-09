سيارة إسعاف إماراتية مجهزة بتقنيات فائقة

لأول مرة في 4تك نقدم لكم أحدث تقنيات سيارات الإسعاف.

من دبي، يتعرف نسيم رمضان على سيارة إسعاف تتميز بتقنيات ذكية تعمل باللمس وأيضاً لديها إمكانية التحكم بالإضاءة الداخلية حسب حالة المريض وإرسال بيانات عن حالته مباشرة الى غرفة الطوارئ.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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