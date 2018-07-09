ما أهمية أسماك الدانيو لتسريع تطوير واختبار الأدوية الجديدة؟

أنيس القديحي يواصل رحلته إلى جامعة ريكيافيك في آيسلندا ويطلع على سبب استخدام العلماء لأسماك الدانيو لتسريع تطوير واختبار الأدوية الجديدة.

تتسم التجارب على هذه الأسماك بأنها أسرع وأكثر تكلفة ويعتبرها العلماء أكثر أخلاقية مقارنة باستخدام فئران التجارب.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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