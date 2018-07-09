تركيب البروتينات الاصطناعية لاستخدامها بالأبحاث والاختبارات

شاهدنا سابقاً مع داليا حيدر كيف تتم دراسة البروتينات والتقاط صور عالية الدقة لها في جامعة ياغالونيا في بولندا.

تتابع داليا جولتها في مدينة كراكوف ونتعرف معها على كيفية تركيب البروتينات الاصطناعية لإجراء الأبحاث والاختبارات عليها. والعديد من هذه البروتينات المركبة تستخدم حالياً مثل الإنسولين وبعض الهرمونات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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