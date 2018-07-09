مقابلة خاصة مع أول روبوت سعودي

مسالم هو أول روبوت تتم صناعته في السعودية من خلال الطابعات ثلاثية الأبعاد.

يفهم مسالم اللهجة المحلية السعودية إضافة إلى تمتعه بتقنيات أخرى مثل حفظ المحادثات والرد على الأسئلة بطرق مختلفة.

مسالم جزء من مشروع بحثي دعمته الجامعة السعودية الإلكترونية ويسعى مصممه الدكتور فيصل السرهيد إلى تزويده بقدرات تحاكي قدرات البشر واستخدامه في المدارس والأماكن التجارية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

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