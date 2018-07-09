أنهى لاعب نادي لينكولن السابق ناثان أرنولد البالغ من العمر 30 عاماً عقده مع ناديه قبل موعده بسنة، من أجل التفرغ للنشاط الخيري وورشات الصحة العقلية واللعب جزئياً مع فريق بوسطن. وكان أرنولد بطل كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في موسم 2016 و 2017، وقد قال إنه اختار ما كان يشعر بأنه صحيح، وإنه لم يسع في حياته وراء المال وأضاف بأن اتباع الحدس ساقه إلى تجارب وأوقات رائعة وهو الأمر الذي لم يتفهمه كثيرون في محيطه.

إيمان على شاكلة أرنولد تعتبر نفسها شخصاً حدسياً، فهي تتخذ أكثر القرارات الحاسمة في حياتها بناء على ما يقوله لها صوتها الداخلي، بسمة كراشة تحدثت إلى إيمان وسألتها لماذا تصف نفسها بالحدسية.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل يمكن اكتساب الحدس؟

ولكن ما هو الحدس؟ وكيف تناوله علم النفس؟ بسمة كراشة وجهت هذين السؤالين إلى رئيسة قسم علم النفس والتربية الخاصة في جامعة عمان الأهلية الدكتورة فداء أبو الخير.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو هل يمكن اكتساب الحدس؟

وفي ظل وجود شكوك في علم النفس حول ماهية الحدس يؤكد علم الإيزوتيريك وهو علم الباطن أن الحدس يعتبر أحد أجهزة الوعي الباطنية وأنه حقيقة لا اختلاف عليها. بسمة كراشة قامت بسؤال الدكتورة رانيا فرح الباحثة والكاتبة اللبنانية في علم الايزوتيريك عن المزيد حول تفسير هذا العلم للحدس.