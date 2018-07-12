هل للموسيقى و الفن فوائد علاجية؟

ظهرت مؤخرا مجموعة من الدراسات تؤكد على أهمية الموسيقى و الفن في علاج العديد من الأمراض و التأثير على الحالة المزاجية. ما دفع البعض لإبتكار أشكال جديدة لطرق العلاج بالموسيقى. المثير في الأمر أن العلاج بالموسيقى ليس جديدا بل عرف العرب منذ القدم أهمية الموسيقى في علاج الأمراض النفسية والجسدية. وكان أبو نصر محمد الفارابي أول مَن استخدم الموسيقى في العلاج النفسي. وبلور هذا الفيلسوف والطبيب العربي رؤيته في مؤلفات عديدة، منها "كتاب الموسيقى الكبير. بسنت أكرم مراسلة بي بي سي اكسترا في القاهرة توغلت أكثر في عالم العلاج بالصوت و الموسيقى و أعدت لنا هذا التقرير.