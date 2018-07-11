تسلط بي بي سي عربي الضوء على مدينة الخليل في الضفة الغربية، في محاولة لفهم واقع الحياة اليومية المعقد لسكان هذه المدينة، التي تعد المكان الوحيد الذي يتعايش فيه الفلسطينيون مع المستوطنين اليهود. وذلك من خلال وثائقيين فريدين ومادة تفاعلية على موقع بي بي سي عربي وعبر نقاش متلفز.

مقدوركم المشاركة بآرائكم حول هذا الوثائقي عبر الهاشتاغات التالية: #بين_المستوطنين #HebronExposed #BBCArabicdocs

وثائقي "الخليل - بين المستوطنين"، يسلط الضوء على أحد أكثر المجتمعات إثارة للجدل في إسرائيل - المستوطنون اليهود في الخليل.

بعض هؤلاء المستوطنين سخروا حياتهم لإيصال رسالة مفادها الثبات والديمومة، لمئات الآلاف من زوار المدينة.

كما يروي الوثائقي قصص إسرائيليين يشجبون الاستيطان وينتقدون الهيمنة العسكرية التي يرزح تحتها الفلسطينيون، وآخرين يعتقدون بأن الفلسطينيين لن يكونوا شركاء في السلام أبداً، ولن يقبلوا وجود المستوطنين في الخليل بالأساس.

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