حديث الساعة: مستقبل الناتو في ظل الخلافات بين الحلفاء

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

تنعقد قمة الناتو في بروكسل الأربعاء في ظل خلافات تعصف بالحلفاء، يصعب التكهن بتداعياتها مع استمرار تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة زيادة أعضاء الحلف إنفاقهم العسكري. وقد قال فولفجانع إيشينغر، رئيس مؤتمر ميونخ للأمن وسفير ألمانيا السابق لدى واشنطن إنه من الممكن أن يرفض ترامب التوقيع على بيان قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل، مكررا مافعله في اجتماع قمة مجموعة السبع .ومما يعطي قمة حلف الناتو أهمية استثنائية، هو أنها تأتي عشية اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في هلسنكي.

ويساور مسؤولو حلف الناتو القلق من احتمال توصل الرئيسين الأمريكي والروسي خلال قمتهما المرتقبة إلى اتفاقات لا تأخذ مصالح الحلف في الاعتبار. وقد أشار منسق الحكومة الألمانية لشؤون التعاون عبر الأطلسي بيتر باير في حديث صحفي إلى أن الدول الأعضاء في الناتو لم يتم إشراكها في التحضير للقمة الروسية الأمريكية وتحديد أجندتها. أما صحيفة "تايمز" البريطانية فقد أشارت إلى مخاوف تعتري لندن من لقاء القمة الامريكية الروسية .وحسب "تايمز"، فإن أبرز المخاوف البريطانية من لقاء ترامب بوتين تكمن في أنه قد يؤثر سلبا على التزام الرئيس الأمريكي بأهداف الناتو المشتركة . وأضافت عن مصدر رفيع لم تسمه في الحكومة البريطانية قوله أن "الجميع قلقون إزاء ما يجري، وهناك مخاوف على مستقبل حلف شمال الأطلسي".

فماهي فرص تمكن دول حلف الناتو من تجاوز خلافاتهم لاسيما مع الحليف الأمريكي؟

وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر القمة الأمريكية الروسية المرتقبة في هلسنكي على مستقبل حلف الناتو؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث الساعة.