كيف يعيش المثليّون في العالم العربي؟
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بي بي سي إكسترا التلفزيوني: كيف يعيش المثليّون في العالم العربي؟

  • 11 يوليو/ تموز 2018

في الحلقة 40 من برنامج بي بي سي إكسترا نناقش واقع المثليّين في العالم العربي مع الفنانة الكوميدية والناشطة الاجتماعية شادن الفقيه من لبنان والمستشار في مجال التسويق يوسف غوّاص من البحرين. في الحلقة أيضاً نتعرّف مع المعالج النفسي ميلاد أبو جودة على مركز الصحة الجنسيّة في لبنان ”مرسى“، الذي يقدم خدمات استشاريّة وفحوصات طبيّة بصفة سريّة للأفراد عامةً والمثليّين خاصةً. وفي فيلم الحلقة نتعرّف على منصّة ”ماي كالي“ المجلّة الإلكترونيّة الوحيدة التي تُعنى بشؤون المثليّين جنسيّاً في الأردن والتي تعمل رغم حجب موقعها الإكتروني محليّاً.

تشاهدون إكسترا على شاشة بي بي سي الأربعاء عند الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش.