كيف يعيش المثليّون في العالم العربي؟

في الحلقة 40 من برنامج بي بي سي إكسترا نناقش واقع المثليّين في العالم العربي مع الفنانة الكوميدية والناشطة الاجتماعية شادن فقيه من لبنان والمستشار في مجال التسويق يوسف الغوّاص من البحرين. في الحلقة أيضاً نتعرّف مع المعالج النفسي ميلاد أبو جودة على مركز الصحة الجنسيّة في لبنان ”مرسى“، الذي يقدم خدمات استشاريّة وفحوصات طبيّة بصفة سريّة للأفراد عامةً والمثليّين خاصةً. وفي فيلم الحلقة نتعرّف على منصّة ”ماي كالي“ المجلّة الإلكترونيّة الوحيدة التي تُعنى بشؤون المثليّين جنسيّاً في الأردن والتي تعمل رغم حجب موقعها الإكتروني محليّاً.