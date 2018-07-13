"دنيانا": عودة آمنة؟

في ملف عودة لاجئي الحرب إلى بلادهم أسئلة كثيرة تطرح وعقبات كبيرة لا بدّ من التوقف عندها. عندما نتحدث عن العودة لا بدّ أن نسأل عن الأمن والأمان. فهل عودتهم آمنة؟ وهل مقومات ومستلزمات الحياة الأساسية موجودة في قراهم وبلداتهم التي كانت يوما مركزا للقتال؟

في دنيانا هذا الأسبوع نطرح موضوع عودة اللاجئين مع ناشطات من العالم العربي ونطرح تساؤلات عدة حول ظروف عودة اللاجئين.

في دنيانا أيضا ننقاش موضوع الحريات في العالم العربي وتحديدا في الفترة الأخيرة التي ارتبطت بموجة إعتقالات في دول عربية عدة كالسعودية ومصر والبحرين واليمن وسلطنة عمان والامارات وغيرها. هل التعبير عن الرأي أصبح تكلفته السجن والاعتقال؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة ملاك السويد رئيسة التحالف المدني السوري “تماس” من سوريا، رضية المتوكل رئيسة منظمة “مواطنة” لحقوق الإنسان من اليمن، هالة صراف رئيسة منظمة "مدخل العراق الصحي” من العراق، ناصر ياسين أستاذ ومدير الأبحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة من لبنان، وبنيان جمال حقوقية من اليمن. كما شاركتنا عبر سكايب من برلين الناشطة الحقوقية حبيبة الهنائي من سلطنة عمان.