إكسترا الإذاعي في أسبوع هذا السبت يأتيكم من القاهرة وضيفنا هو عازف البيانو والملحن المصري رامي عطا الله الذي دفعه حبه لموسيقى الجاز إلى ترك الهندسة مفضلاً عليها عالم الفن والموسيقى. تحدثنا معه عن شغفه بموسيقى الجاز وعن إيمانه بقدرة الموسيقى على علاج بعض الأمراض، بالإضافة إلى ذكرياته مع مدينة النور ومواضيع كثيرة أخرى...
ضيف إكسترا في أسبوع: عازف البيانو والملحن المصري رامي عطا الله
- 14 يوليو/ تموز 2018
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