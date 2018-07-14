ضيف إكسترا في أسبوع: عازف البيانو والملحن المصري رامي عطا الله
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ضيف إكسترا في أسبوع: عازف البيانو والملحن المصري رامي عطا الله

  • 14 يوليو/ تموز 2018

إكسترا الإذاعي في أسبوع هذا السبت يأتيكم من القاهرة وضيفنا هو عازف البيانو والملحن المصري رامي عطا الله الذي دفعه حبه لموسيقى الجاز إلى ترك الهندسة مفضلاً عليها عالم الفن والموسيقى. تحدثنا معه عن شغفه بموسيقى الجاز وعن إيمانه بقدرة الموسيقى على علاج بعض الأمراض، بالإضافة إلى ذكرياته مع مدينة النور ومواضيع كثيرة أخرى...