"المشهد" مع رباب الصدر

تكشف السيدة رباب الصدر لبرنامج "المشهد" المزيد من الأحداث والإتصالات والدلالات التي سبقت اختطاف شقيقها السيد موسى الصدر في ليبيا عام ١٩٧٨، رجل الدين الذي أتى من ايران لتزعم الطائفة الشيعية في لبنان أواخر الخمسينيات.

تستعيد اليوم الأخير الذي انطلق فيه شقيقها من منزلها الى ليبيا قبل انقطاع الإتصال به وانقطاع أخباره، وتستعيد بداية التحقيقات التي جرت في ايطاليا. وتؤكد أن خلف إختطاف شقيقها وخلف عدم الإفراج عن مصيره، تقف دولا إقليمية وليست فقط عربية.

تعود رباب الصدر الى بداية النشاط السياسي الإجتماعي في لبنان الذي قام به موسى الصدر والذي أحدث تغييراً جذريا في أوضاع الطائفة الشيعية في لبنان، كتأسيس "حركة المحرومين" المعروفة اليوم ب"حركة أمل" وتأسيس المجلس الشيعي الأعلى ومؤسسات ثقافية وتربوية أخرى.

وتروي لبرنامج "المشهد" بدايات ظهور المرأة المسلمة في لبنان ، وخصوصاً في الجنوب في ميدان العمل الإجتماعي. حيث تسلّمت رباب الصدر حينها مسؤولية رئاسة الحركة النسائية في "حركة المحرومين". كما تستعيد ما شهدت عليه من نشاط لموسى الصدر مع اندلاع الحرب الأهلية في لبنان.

رباب الصدر، رئيسة مؤسسات الصدر في لبنان، شقيقة السيد موسى الصدر، رئيس المجلس الشيعي الأعلى الذي اختطف مع رفيقيه في ليبيا في آب\أغسطس ١٩٧٨

في المشهد مع جيزال خوري الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتشش.