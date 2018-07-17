شركة ايسلندية تستخدم تقنيات بسيطة لنقل الأشخاص إلى الواقع الافتراضي
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شركة أيسلندية تستخدم تقنيات بسيطة لنقل الأشخاص إلى الواقع الإفتراضي

  • 17 يوليو/ تموز 2018

يزور أنيس القديحي شركة أيسلندية لإنتاج ألعاب الفيديو تستخدم كاميرات ومجسات بسيطة لنقل الأشخاص والأجسام المختلفة إلى الواقع الإفتراضي.

تقلل هذه الطريقة التكلفة وتقصّر الوقت المطلوب لخلق بيئة ألعاب الفيديو.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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