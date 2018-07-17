كيف تُنتج الأشعة الإلكترومغنطيسية المستخدمة في الطب والصيدلة؟

مركز سولاريس هو مركز السينكروترون الأول والوحيد في بولندا، حيث يتم مسارعة حزم من الإلكترونات لإنتاج الأشعة الإلكترومغنطيسية.

تستخدم هذه الأشعة في مجالات واسعة من التطبيقات سواء كانت أبحاث جيولوجية، أو علوم المواد أو أبحاث أساسية في الطب وعلم الأسطح والصيدلة.

داليا حيدر تأخذنا في جولة داخل ذلك المكان وتعرفنا على التكنولوجيا التي يستخدمها المركز لإنتاج هذه الأشعة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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