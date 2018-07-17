شركة ناشئة أردنية تساعد اللاجئات على التطريز وبيع منتجاتهن

توجه نسيم رمضان إلى سلطنة عُمان لحضور منافسة بين العشرات من الشركات العربية الناشئة.

التقى نسيم بشركة ناشئة أردنية تختص بمساعدة السيدات في المخيمات الفلسطينية في الأردن على التطريز وبيع منتجاتهن عبر استخدام التكنولوجيا.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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