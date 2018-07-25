تطبيق يساعد المزارعين على اختيار السماد الطبيعي الأنسب لمحاصيلهم

من بولندا تتعرف داليا حيدر على كيفية مساعدة الأقمار الصناعية المزارعين على تحسين نمو محاصيلهم.

يتم ذلك عبر تطبيق "سات أغرو" (Sat Agro) الذي يرسم خارطة للأرض الزراعية تحدد توزَع الكتل الحيوية والأماكن الأكثر خصوبة.

من خلال ذلك يتمكن المزارعون من إختيار السماد الطبيعي الأنسب لمحاصيلهم.

داليا تأخذنا في جولة في حقول الريف البولندي لتشرح لنا هذه التقنية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@

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