تطوير وقود حيوي من نبات يعيش في المياه الملحية والتربة الصحراوية

من معهد مصدر في مدينة أبوظبي التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، يكتشف نسيم رمضان جوانب تقنية لمشروع متطور يسعى إلى تطوير الوقود الحيوي المستدخم للطيران عبر زراعة نبات محلي قابل للعيش في المياه الملحية والتربة الصحراوية.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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