"دنيانا": ملحدون عكس التيار

هل هناك مساحة للتعبير عن معتقداتنا الدينية في العالم العربي؟

ماذا إن كان الإنسان لا يؤمن بالأديان؟ هل يمكن أن يقول إنه ملحد مثلا؟ وهل دفعت الأحداث الأخيرة في العالم العربي الناس إلى التوجه أكثر نحو التدين أم الإلحاد؟ الحريات الدينية في العالم العربي هو موضوع حلقة دنيانا هذا الأسبوع مع مشاركات من مصر ولبنان وسوريا ومع طلاب من مختلف الجنسيات العربية. موضوع شائك يندرج في خانة التابو. تناقش الحلقة أيضا موضوع الزواج المختلط والمعوقات التي تحول دون حدوثه في بعض الدول العربية.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة إلهام عيدروس “مصريون في وطن واحد” من مصر، ختام شاحدة من “جمعية النجاة الاجتماعية” من لبنان، وئام غباش ناشطة نسوية من سوريا، ومازن أبو حمدان من مجموعة “لبنانيون ملحدون”.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.