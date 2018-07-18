في الحلقة 41 من برنامج بي بي سي إكسترا سنأخذكم في رحلة إلى جزر القَمر لتتعرّفوا على الدولة العربية رقم 22، كما نستقبل صانع الأفلام فاروق دجميلي والمهندس البيولوجي محمد سالم ودعان لنناقش معهما التنوّع الثقافي في الجزر وأوجه الشبه والاختلاف بين شباب جزر القمر والشباب في باقي الدول العربيّة. في الحلقة أيضاً نقاش حول الهويّة العربيّة وآليّة انضمام الدول إلى جامعة الدول العربيّة مع الأستاذ المحاضر في مادّة التاريخ د. مكرم رباح.
جزر القَمر، الدولة العربية رقم 22
- 18 يوليو/ تموز 2018
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