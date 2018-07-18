جزر القَمر، الدولة العربية رقم 22
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جزر القَمر، الدولة العربية رقم 22

  • 18 يوليو/ تموز 2018

في الحلقة 41 من برنامج بي بي سي إكسترا سنأخذكم في رحلة إلى جزر القَمر لتتعرّفوا على الدولة العربية رقم 22، كما نستقبل صانع الأفلام فاروق دجميلي والمهندس البيولوجي محمد سالم ودعان لنناقش معهما التنوّع الثقافي في الجزر وأوجه الشبه والاختلاف بين شباب جزر القمر والشباب في باقي الدول العربيّة. في الحلقة أيضاً نقاش حول الهويّة العربيّة وآليّة انضمام الدول إلى جامعة الدول العربيّة مع الأستاذ المحاضر في مادّة التاريخ د. مكرم رباح.